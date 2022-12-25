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Традиційну східну накидку хочуть придбати за шалені кошти.

Образ Ліонеля Мессі, який піднімає над головою трофей чемпіонату світу, надовго залишиться в пам’яті багатьох людей.

Однак це видовище викликало суперечки. Перед тим як підняти знаменитий трофей, шейх Тамім бін Хамад Аль Тані подарував Мессі бішт, який накинув на плечі аргентинця.

Багатьох роздратував жест, який прикривав знамениту синьо-білу футболку збірної Аргентини. Однак одній людині це особливо сподобалося.

Оманський адвокат Ахмед Аль-Барвані запропонував Мессі 1 мільйон доларів за бішт. Він звернувся до Twitter, щоб зробити пропозицію капітану чемпіонів світу.

"Мій друже Мессі, я вітаю тебе з перемогою (на мундіалі). Я пропоную тобі мільйон доларів, щоб ти віддав мені накидку".

Поки невідомо, чи прийме Мессі цю пропозицію.