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Дженнаро висловився про колишнього партнера з Мілану та збірної Італії.

Дженнаро Гаттузо оцінив уміння Андреа Пірло робити довгі передачі.

"Пірло мала одну річ, яку зараз навряд чи можна побачити: довгі передачі. Бог наділив Пірло неймовірними якостями. Він мав чотири ока. Розташування на полі, робота без м'яча, виноси... Цього нині не вистачає багатьом командам.

Я говорив із Пірло. Наш менталітет полягав у тому, щоб грати вертикально, і він не любив грати коротко. Це був інший футбол", — наводить слова Гаттузо AS.

Нагадаємо, що зараз Гаттузо тренує Валенсію.