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Француз — про колишнього партнера з Манчестер Юнайтед.

Поль Погба поділився враженнями від гри з Кріштіану Роналду.

"Приголомшлива дисциплінованість, такої я ніколи не бачив. Вона просто на іншому рівні щодо решти.

Я бачу, як професійні футболісти, справжні професіонали, приходять заняття заздалегідь, займаються відновлювальними процедурами і так далі. Але тільки Кріштіану Роналду робив це щодня, без перерв. Щодня!", — наводить слова Погба Daily Mail.

Нагадаємо, що до літа 2022 року Погба та Роналду разом виступали за Манчестер Юнайтед.