Функціонер висловився з приводу португальського гравця.
Спортивний директор Ан-Насра Марсело Салазар підтвердив, що вони вели переговори з португальською суперзіркою.
"Ми почекаємо і побачимо, як розвиватимуться події до кінця року. Як ви повинні розуміти, це переговори величезного масштабу не тільки для клубу, але і для країни, і для світового футболу, і вони повинні проводитися вищими інстанціями".
Салазар також розповів про відношення у сторону Роналду.
"Він завжди був прикладом для мене як спортсмена, завдяки своїй волі до перемоги. І тому, як громадянин Португалії, я завжди його підтримував. Але в потрібний момент його майбутнє стане відомим".
Роналду нещодавно залишив Юнайтед.
Гравець викликав обурення світової спільноти своєю поведінкою та скандальним інтерв'ю, а більшість статусних колективів з Європи не хоче розглядати трансфер футболіста.