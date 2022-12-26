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Функціонер висловився з приводу португальського гравця.

Спортивний директор Ан-Насра Марсело Салазар підтвердив, що вони вели переговори з португальською суперзіркою.

"Ми почекаємо і побачимо, як розвиватимуться події до кінця року. Як ви повинні розуміти, це переговори величезного масштабу не тільки для клубу, але і для країни, і для світового футболу, і вони повинні проводитися вищими інстанціями".

Салазар також розповів про відношення у сторону Роналду.

"Він завжди був прикладом для мене як спортсмена, завдяки своїй волі до перемоги. І тому, як громадянин Португалії, я завжди його підтримував. Але в потрібний момент його майбутнє стане відомим".

Роналду нещодавно залишив Юнайтед.

Гравець викликав обурення світової спільноти своєю поведінкою та скандальним інтерв'ю, а більшість статусних колективів з Європи не хоче розглядати трансфер футболіста.