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Культовий для Африки спеціаліст продовжить очолювати одну з найбільш потужних команд регіону.

Збірна Сенегалу на чемпіонаті світу-2022 зуміла вийти до раунду плей-оф із квартету за участі Нідерландів, Еквадору та Катару, проте поступилась Англії в 1/8 фіналу (0:3) та залишила турнір.

Як і в переважній більшості випадків, завершення участі на міжнародному форумі супроводжувалось чутками про можливу зміну тренерського штабу, тим паче що на чолі "левів теранги" вже восьмий рік працює відомий в африканському регіоні наставник Аліу Сіссе.

Однак президент Федерації футболу Сенегалу Августин Сенгор запевнив, що 46-річний фахівець буде працювати, як мінімум, до завершення чинної угоди, що співпадає з періодом після Кубку африканських націй-2024.

"У нас є план, згідно з яким тренер національної збірної продовжуватиме очолювати команду в її спробі захистити свій титул на Кубку Африки 2024 року в Кот-д’Івуарі", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що до 2009 року тривала професійна кар’єра Сіссе, за часи якої він був гравцем французьких Лілля, Седану, Монпельє, ПСЖ та Німа, а також англійської Бірмінгема та Портсмута.