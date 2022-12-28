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Мексиканський форвард ризикує завершити європейську частину кар’єри.

Жахлива травма голови на завершення 2020 року зіпсувала вдалий перебіг професійної кар’єри мексиканському нападнику англійського Вулвергемптона Раулю Хіменесу.

31-річний виконавець після того тривалий час не міг повернутись на футбольне поле, що в підсумку зумовило для нього подальші проблеми зі здоров’ям.

Зокрема, із травми коліна мексиканець розпочав поточну клубну кампанію, а перед стартом чемпіонату світу-2022 в Катарі лікувався від проблем зі стегном.

У підсумку, на мундіалі Хіменес зіграв за три матчі лише 56 хвилин, тоді як на клубному рівні на його долю припало лише п’ять матчів (318 хвилин) із двома забитими м’ячами.

За умов завершення чинного контракту через півтора роки, подібний стан справ жодним чином не грає на руку мексиканцю в плані продовження виступів у Європі.

Згідно з інформацією іспанською преси, на адресу Вулвергемптона надійшов запит від мексиканської Америки, яка розглядає повернення нападника на батьківщину в найближчій перспективі.

На роль центрального нападника Хулен Лопетегі має можливість обирати з-поміж Адами Траоре, Саси Калайджича, Хвана Хі Чхана, Дієго Кости.