37-річний футболіст може залишитися в Європі.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
28 грудня 2022, 20:49
Кріштіану Роналду отримав пропозицію від клубу, який виступає у Лізі чемпіонів, повідомляє журналіст із Саудівської Аравії.
За його інформацією, після отриманої пропозиції агент футболіста Жорже Мендеш припинив переговори з Аль-Насром, який пропонував португальцеві контракт із заробітною платою 200 мільйонів євро.
Наразі невідомо, що за команда виявила інтерес до Роналду.
Нагадаємо, що Кріштіану перебуває у статусі вільного агента після відходу з Манчестер Юнайтед.