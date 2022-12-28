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37-річний футболіст може залишитися в Європі.

Кріштіану Роналду отримав пропозицію від клубу, який виступає у Лізі чемпіонів, повідомляє журналіст із Саудівської Аравії.

За його інформацією, після отриманої пропозиції агент футболіста Жорже Мендеш припинив переговори з Аль-Насром, який пропонував португальцеві контракт із заробітною платою 200 мільйонів євро.

Наразі невідомо, що за команда виявила інтерес до Роналду.

Нагадаємо, що Кріштіану перебуває у статусі вільного агента після відходу з Манчестер Юнайтед.