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    30 грудня 2022, 01:00

    Війна, день 309. "Бавовна" в Енгельсі продовжується, Україна переможе!

    До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 29 грудня.

    Фото Генштаб ЗСУ
    Фото Генштаб ЗСУ 30 грудня 2022, 01:00

    Завершилася 309 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

    Втрати ворога

    Серед новин:

    - За матеріалами СБУ повідомлено про підозру меру Полтави щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, — пресслужба СБУ.

    - Посли Сполучених Штатів та Британії відреагували на ранковий ракетний удар РФ по Україні. 

    "Кремль продовжує свою кампанію масових ракетних атак, жорстоко використовуючи холод і темряву проти України… Дякуємо за майстерність українській ППО – Україна переможе".

    - Окупанти готують оборонні рубежі поблизу Луганська та обговорюють здачу в полон, — заступник начальника Генштабу Громов.

    - Бойові дії в Україні наразі зайшли в глухий кут, оскільки ні Україна, ні Росія не можуть досягти значних успіхів, — керівник ГУР МОУ Буданов.

    - Британія в 2023 році виділить 2,3 млрд фунтів на підтримку України, — міністр оборони Великої Британії.

    - Італія готова стати гарантом мирної угоди щодо України, —  прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

    - Нідерланди перестануть автоматично надавати притулок громадянам РФ, які ухиляються від мобілізації, — секретар міністерства безпеки та юстиції королівства.

    - Унаслідок вибухів на російському аеродромі «енгельс» пошкоджень зазнали транспортні засоби, особовий склад та літаки, — представник ГУР МОУ Юсов.

    Щодо дій ворога на окремих напрямках:

    Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому і намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському та Новопавлівському — веде активну оборону. На Херсонському напрямку проводить перегрупування військ на інші напрямки, підсилюється підрозділами територіальних військ, веде позиційну оборону.
    Зранку російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури в східних, центральних, західних і південних регіонах України. За уточненими даними, було застосовано 69 крилатих ракет. Сили оборони України знищили 54 з них.
    Також, протягом дня, противник завдав 10 ракетних, 23 авіаційних удари та здійснив 14 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах по лінії зіткнення.
    На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.
    На Сіверському та Слобожанському напрямках противник обстріляв райони населених пунктів Липівка і Грем’ячка Чернігівської області; Будки, Іскрисківщина і Запсілля — Сумської та Гур’їв, Сотницький Козачок, Стрілеча, Зелене, Огірцеве, Гатище, Колодязне, Рідкодуб, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.
    На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них — Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Кліщівка і Лозова Харківської області та Новоєгорівка, Ковалівка, Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині.
    На Бахмутському напрямку обстріляно понад 15 населених пунктів. Зокрема, Андріївку, Спірне, Берестове, Білогорівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку та Ступочки Донецької області.
    На Авдіївському напрямку ураження зазнали Орлівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.
    На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Времівку, Новоукраїнку, Пречистівку та Вугледар Донецької області.
    На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків, мінометів та ствольної артилерії в районах понад 35 населених пунктів. Серед них — Малинівка, Білогір’я, Мала Токмачка і Малі Щербаки Запорізької області та Зміївка, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Велетенське на Херсонщині.
    Противник продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських військовослужбовців та найманців приватних військових компаній. Так, в Біловодську Старобільського району Луганської області продовжують лікування понад 100 поранених представників ПВК “вагнер”. Крім того, в місті Токмак на території так званого “військового шпиталю” лікують близько 120 поранених окупантів.
    У місті Донецьк загарбники організували вивезення медичного обладнання та медичних працівників з Донецької обласної клінічної лікарні імені Калініна до Маріуполя.
    28 грудня, в результаті вогневого ураження підрозділами Сил оборони ворожих позицій в районі Бердянська Запорізької області, ліквідовано понад 50 окупантів.
    Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші ракетники і артилеристи за поточну добу уразили 4 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили окупантів.
     

    Звернення Президента України Володимира Зеленського:

     

    "Хочу подякувати нашим бійцям Повітряних сил, українській ППО, яка сьогодні успішно відбила чергову російську атаку.

    Збито 54 ракети, 11 ударних дронів. Відзначилися наші воїни по всій Україні, і я дякую всім нашим повітряним командуванням: «Центру», «Півдню», «Сходу» та «Заходу». А особливо ми всі з вами вдячні воїнам 96-ї Київської, 160-ї Одеської та 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати сьогодні найбільші.

    На жаль, маємо і кілька влучань. Наші енергетики, ремонтні бригади протягом дня роблять усе, щоб українці якнайменше відчули наслідки удару терористів. І я дякую всім, хто працює заради відновлення постачання енергії.

    Із кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут. Ракет у них стає все менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитися трибуналом. Саме так і буде.

    Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто воює за нашу незалежність!
    Слава Україні!".

     

    Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!

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