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За дебютом 17-річного ірландця албанського походження у дорослому футболі спостерігали селекційні служби найкращих клубів Європи.

Атакуючий півзахисник Селтіка та юнацької збірної Ірландії Рокко Вата дебютував на дорослому рівні в матчі 19-го туру чемпіонату Шотландії проти Хіберніана, який завершився перемогою його команди з рахунком 4:0.

17-річний ірландець албанського походження з'явився на полі на 86-й хвилині, вийшовши на заміну замість Меттью O'Райлі.

Як повідомляє TMW, скаути низки європейських топ-клубів були присутніми на цій грі, щоб особисто подивитися на виступ Рокко Вати, який зарекомендував себе раніше на молодіжному рівні (22 матчі, 10 голів, 1 асист).

За інформацією джерела, мова йдеться про представників селекційних служб дортмундської Боруссії, мюнхенської Баварії та мадридського Атлетіко.

Також відзначається інтерес до Вати з боку таких італійських клубів, як Ювентус, Рома та Мілан.

Раніше повідомлялося, що у підписанні талановитого півзахисника зацікавлені такі клуби англійської Прем'єр-ліги, як лондонський Арсенал і Манчестер Сіті.