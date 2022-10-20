Манчестер Сіті та Арсенал націлились на молодого гравця.
Рокко Вата (праворуч), getty images
20 жовтня 2022, 18:59
Манчестер Сіті та Арсенал розглядають можливість підписання молодого гравця Сетліка Рокко Вати, повідомляє TuttomercatoWeb.
Стверджується, що талант шотландців оцінюється в 1,75 мільйонів фунтів.
Також на Рокко Вату претендують представники чемпіонату Італії – Мілан, Ювентус та Рома, які стежать за гравцем.
В поточному сезоні 17-річний атакувальний півзахисник відіграв 17 матчів на клбуному рівні, забивши шість голів та зробивши результативну передачу.
Нагадаємо, що раніше Сака отримав пропозицію від Арсенала про новий контракт на п'ять років.