Англія

Манчестер Сіті та Арсенал націлились на молодого гравця.

Манчестер Сіті та Арсенал розглядають можливість підписання молодого гравця Сетліка Рокко Вати, повідомляє TuttomercatoWeb.

Стверджується, що талант шотландців оцінюється в 1,75 мільйонів фунтів.

Також на Рокко Вату претендують представники чемпіонату Італії – Мілан, Ювентус та Рома, які стежать за гравцем.

В поточному сезоні 17-річний атакувальний півзахисник відіграв 17 матчів на клбуному рівні, забивши шість голів та зробивши результативну передачу.

Нагадаємо, що раніше Сака отримав пропозицію від Арсенала про новий контракт на п'ять років.