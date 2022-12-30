Португалець, вірогідно, погодився на трансефр.
Кріштіану Роналду, Getty Images
30 грудня 2022, 20:02
Представник Саудівської Аравії Аль-Наср підписав Кріштіану Роналду. Про це пише Служба екстрених новин Al Arabiya.
Повідомляється, що суперзірка футболу та боси Аль-Насру уклали контракт на два роки. Поки офіційно про підписання не повідомили.
Арабський журналіст Касем Аль-Хобрані також підтверджує перехід.
Раніше була інформація, що Аль-Наср пропонував португальцеві контракт із заробітною платою 200 мільйонів євро.