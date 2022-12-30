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Португалець, вірогідно, погодився на трансефр.

Представник Саудівської Аравії Аль-Наср підписав Кріштіану Роналду. Про це пише Служба екстрених новин Al Arabiya.

Повідомляється, що суперзірка футболу та боси Аль-Насру уклали контракт на два роки. Поки офіційно про підписання не повідомили.

النصر السعودي يتعاقد رسميا مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين #العربية_عاجل https://t.co/hHl1xs3sED — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 30, 2022

Арабський журналіст Касем Аль-Хобрані також підтверджує перехід.

Раніше була інформація, що Аль-Наср пропонував португальцеві контракт із заробітною платою 200 мільйонів євро.