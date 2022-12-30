Представник Саудівської Аравії Аль-Наср підписав Кріштіану Роналду. Про це пише Служба екстрених новин Al Arabiya.

Повідомляється, що суперзірка футболу та боси Аль-Насру уклали контракт на два роки. Поки офіційно про підписання не повідомили.

Арабський журналіст Касем Аль-Хобрані також підтверджує перехід. 

Раніше була інформація, що Аль-Наср пропонував португальцеві контракт із заробітною платою 200 мільйонів євро.