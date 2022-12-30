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Українець, попри все, поїхав грати у Польщу.

Колишній вінгер Шахтаря, Дніпра, Севільї та збірної України Євген Коноплянка розповів, чи планує завершити футбольну кар'єру незабаром.

"Ще нещодавно я думав над тим, щоб завершити футбольну кар'єру. Після цього моменту я сказав, що взагалі не буду будувати плани на майбутнє. Тобто я просинаюсь і думаю тільки про сьогодні і максимум про завтра.

Чому обрав Краковію? Коли тебе хочуть бачити, дзвонить тренер та президент, говорять компліменти... Може були варіанти, де б платили більше грошей. Але я їхав сюди, тому що мене дуже хотіли. У 20 років, можливо, я би подумав про гроші. Зараз я інакше думаю.

Дзвонили з Краковії, наговорили такого, що я відповідав: "Ну досить вже, я вже їду до вас". Думав, що зможу чимось допомогти. Щось виходить, потрібен час. Сподіваюсь, у трійку-п'ятірку попадемо", — розповів Коноплянка в інтерв'ю Владі Седан.

У сезоні-2022/23 33-річний Євген Коноплянка зіграв 13 ігор у складі Краковії, забив три голи та віддав один асист.