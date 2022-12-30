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Португалець завершив трансфер в арабський клуб.

Аль-Наср з Саудівської Аравії офіційно оголосив про підписання суперзірки футболу форварда Кріштіану Роналду.

Контракт з 37-річним португальцем підписаний до 2025 року. Як повідомляли ЗМІ, форвард отримуватиме 200 мільйонів євро на рік.

Трансфер відбувся на правах вільного агента, адже більше місяця тому його контракт з Манчестер Юнайтед був розірваний.

Аль-Наср займає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівській Аравії з 23 очками після 10 турів.