Португалець завершив трансфер в арабський клуб.
Кріштіану Роналду, Аль-Наср
30 грудня 2022, 23:19
Аль-Наср з Саудівської Аравії офіційно оголосив про підписання суперзірки футболу форварда Кріштіану Роналду.
Контракт з 37-річним португальцем підписаний до 2025 року. Як повідомляли ЗМІ, форвард отримуватиме 200 мільйонів євро на рік.
Трансфер відбувся на правах вільного агента, адже більше місяця тому його контракт з Манчестер Юнайтед був розірваний.
Аль-Наср займає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівській Аравії з 23 очками після 10 турів.