Другое

Важко осягнути обсяг зарплатні португальця в новому клубі.

Перед початком чемпіонату світу-2022 в Катарі португальський нападник Кріштіану Роналду публічно побив горщики з англійським Манчестер Юнайтед, у підсумку провівши міжнародну першість, де його збірна досягла чвертьфінальної стадії, у статусі вільного агента.

Однак, як тільки мундіаль добіг завершення, досвідчений виконавець розпочав раунди перемовин із саудівським Аль-Нассром, результатом яких стало сенсаційне підписання контракту між сторонами.

У підсумку, нова угода 37-річного футболіста може надовго залишитись в історії футболу в якості найбільшої серед будь-яких інших, що були підписані до цього.

200 млн євро на рік, 16,67 млн євро на місяць, 3,8 млн євро на тиждень, 555,555 євро на день, 23150 євро на годину, 386 євро на хвилину, 6,5 євро на секунду — такі божевільні суми зголосився платити саудівський колектив власному зірковому новачку.

У цьому сезоні Роналду забив шість голів та віддав чотири гольові передачі в 26 матчах.