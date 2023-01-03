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Нападником ПСЖ знов незадоволені.

Нещодавно бразильський народ простився з легендарним Пеле, який помер через захворювання раком.

Як стверджує видання RMC Sport, в Бразилії незадоволені тим, що зірка збірної Неймар не був присутній на прощальній церемонії.

Бразильці незадоволені тим, що свого часу Неймар попросив ПСЖ відпустити його на карнавал, проте не зробив цього для легенди футболу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Неймар хоче зробити паузу у виступах за збірну Бразилії.