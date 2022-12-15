ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Проте бразилець планує повернутися до табору "селесао" перед важливими матчами.

Нападник Парі Сен-Жермен та національної збірної Бразилії Неймар ухвалив рішення на кілька наступних місяців призупинити міжнародну кар'єру. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, 30-річний бразилець вирішив зробити паузу у виступах за "селесао" після вильоту його команди із чемпіонату світу-2022 на чвертьфінальній стадії від Хорватії.

Проте стверджується, що Неймар готовий повернутися до збірної Бразилії перед важливими матчами.

Нагадаємо, що лідер бразильської збірної емоційно сприйняв виліт своєї команди з катарського мундіалю та заявляв, що не знає, чи продовжить міжнародну кар'єру.