Українського захисника виключено з першої команди угорського клубу.
Артем Шабанов (праворуч), molfehervarfc.hu
03 січня 2023, 16:56
Центрального захисника Артема Шабанова відправили до дублюючої команди Фехервара. Про це повідомляє офіційний сайт угорського клубу.
Про причини вилучення 30-річного українця з основного складу не повідомляється.
Зазначимо, що дубль Фехервара виступає у третьому дивізіоні Угорщини.
Цього сезону Артем Шабанов провів 11 поєдинків (862 хвилини), у яких він заробив два попередження.