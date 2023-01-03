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Українського захисника виключено з першої команди угорського клубу.

Центрального захисника Артема Шабанова відправили до дублюючої команди Фехервара. Про це повідомляє офіційний сайт угорського клубу.

Про причини вилучення 30-річного українця з основного складу не повідомляється.

Зазначимо, що дубль Фехервара виступає у третьому дивізіоні Угорщини.

Цього сезону Артем Шабанов провів 11 поєдинків (862 хвилини), у яких він заробив два попередження.