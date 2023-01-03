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Угода із 30-річним сербом розрахована до кінця сезону.

Колишній захисник київського Динамо Александар Пантіч продовжить свою кар'єру у складі Луго. Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

Угода з 30-річним сербом розрахована до кінця нинішнього сезону. Він перебрався до Іспанії на правах вільного агента після того, як у нього закінчився контракт з кіпрським АЕЛом Лімасолом.

Нагадаємо, Пантіч виступав за Динамо у період з 2017 по 2019 рік. На його рахунку 20 проведених матчів.

Після 21 туру Луго набрав 21 очко та посідає 19 місце у турнірній таблиці іспанської Сегунди, перебуваючи у зоні вильоту.