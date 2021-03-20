Украина

Футболист негативно отозвался о бывшем клубе.

В феврале 2017 года киевское Динамо, которым тогда руководил Сергей Ребров, подписало контракт с сербским полузащитником Александром Пантичем. Однако проведя всего 15 игр футболист в 2019 году покинул Динамо.

На данный момент футболист выступает в аренде за кипрский АЕЛ, однако его контракт принадлежит клубу Доха Катокопия. В интервью Marca Пантич рассказал, почему не заиграл за Динамо.

"У киевского Динамо ужасная структура. Я подписал там отличный контракт, но никогда не чувствовал себя счастливым. Я играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но отношения с тренером Сергеем Ребровым не сложились.

Пробыл там два года. Казалось, что это будет лучше для моего будущего. Переход в Кадис не состоялся из-за травм. У меня были варианты уехать в другие клубы, но экономически они были далеки от моего контракта в Киеве", — сказал Пантич.

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