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Португалець хоче возз'єднатись зі своїм другом.

Кріштіану Роналду лише нещодавно підписав контракт з Ан-Насром, але вже бере участь у комплектуванні складу.

Як повідомляє видання Marca, португальський нападник порадив керівництву клуба підписати захисника Порту Пепе, з яким давно дружить.

Стверджується, що клуб з Саудівської Аравії вже додав досвідченого гравця в шорт-ліст. В клубі сподіваються, що через трансфер Роналду гравці будуть більш охоче їхати в цю країну.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ан-Наср готовий заплатити штраф, щоб Роналду дебютував в найближчій грі.