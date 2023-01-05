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Місцеві правила не дозволяють подібних речей.

Роналду готується до дебюту у Ан-Насрі.

Разом з гравцем до нової країни переїхала й його дружина разом з дітьми.

Кріштіану і Джорджина ще не одружені, і в Саудівській Аравії чоловікові та жінці заборонено жити під одним дахом, не будучи у подібному статусі.

"Хоч закони все ще забороняють спільне проживання без шлюбного контракту, влада почала закривати на це очі і нікого не переслідує. Звичайно, ці закони застосовуються, коли є проблема чи злочин" — висловили думку двоє юристів з Саудівської Аравії щодо ситуації.

Отже, принаймні в випадку португальця це точно не повинно стати перешкодою.