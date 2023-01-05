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Саудівський клуб хоче, щоб зірковий нападник дебютував якнайшвидше.

Дебют Роналду за Ан-Наср може затриматися. 37-річний португалець має дискваліфікацію на два матчі, яку було накладено Англійською футбольною асоціацією 23 листопада. Це сталося через те, що зірковий форвард вибив мобільний телефон із рук вболівальника, йдучи до підтрибунного приміщення. Оскільки португалець не зіграв жодного матчу після того, як дискваліфікація набрала чинності, то вона розповсюджується на новий клуб. Тобто в матчах проти Ан-Шабаб (14 січня) та Ан-Еттіфак (21 січня) CR7 не має права грати.

Як повідомляє Daily Mail, Ан-Наср вивчає можливість проігнорувати правила ФІФА. Така дія загрожує клубу великим штрафом, проте вони готові піти на це. Також зазначається, що ігнорування заборони може призвести до санкцій щодо самого Роналду.

Раніше повідомлялося, що Роналду розлучився зі своїм агентом Жорже Мендешем.