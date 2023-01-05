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Українець обрав цікавий варіант з наступним клубом.

Колишній нападник Вереса, Миная, Металіста 1925 та інших клубів Роберт Гегедош продовжить свої виступи на Мальті.

Контракт 29-річного футболіста атаки з клубом Санта Лючія розрахований до літа 2023 року. Перебрався в клуб він на правах вільного агента.

Останнім часом Гегедош виступав за клуб з Вірменії Пюнік. На його рахунку 6 матчів та один гольовий пас.

Найкращий період кар'єри Роберта пройшов у Вересі. Він забив 11 голів та віддав 9 асистів у 46 зустрічах.