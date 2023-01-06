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37-річний футболіст не зіграє у найближчому турі.

Кріштіану Роналду пропустить матч команди з Ан-Таї у дванадцятому турі чемпіонату Саудівської Аравії.

37-річний футболіст не включений до заявки, повідомив офіційний Twitter-аккаунт Ан-Насра.

Раніше повідомлялося, що Роналду ризикує пропустити гру через дві причини: двоматчеву дискваліфікацію з часів Манчестер Юнайтед та перевищення клубом Ан-Насром квоти на іноземних гравців.

Матч Ан-Наср – Ан-Таї було перенесено через погодні умови на сьогодні, 6 січня.