37-річний футболіст не зіграє у найближчому турі.
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06 січня 2023, 17:15
Кріштіану Роналду пропустить матч команди з Ан-Таї у дванадцятому турі чемпіонату Саудівської Аравії.
37-річний футболіст не включений до заявки, повідомив офіційний Twitter-аккаунт Ан-Насра.
Раніше повідомлялося, що Роналду ризикує пропустити гру через дві причини: двоматчеву дискваліфікацію з часів Манчестер Юнайтед та перевищення клубом Ан-Насром квоти на іноземних гравців.
Матч Ан-Наср – Ан-Таї було перенесено через погодні умови на сьогодні, 6 січня.