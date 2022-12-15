Італія

Фахівець знову отримав невтішну звістку.

Голова делегації збірної Італії Джанлука Віаллі залишив свою посаду через рак. Про це пише The Guardian.

У грудні минулого року 58-річний фахівець розповів, що вдруге бореться з раком підшлункової залози.

Тепер, після консультації з лікарями, Віаллі вирішив призупинити свій контракт.

"В результаті довгих і важких дискусій із моєю чудовою командою онкологів я вирішив призупинити свої нинішні та майбутні професійні зобов'язання.

Моя мета – направити всі сили на допомогу організму у боротьбі з поточною фазою захворювання, щоб якнайшвидше розпочати нову пригоду та розділити її з усіма вами", — сказав Віаллі.

Віаллі працює у збірній Італії з 2019 року, а у 2021 році виграв із командою Євро-2020.