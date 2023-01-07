Відхід Каріма Бензема зі збірної Франції на чемпіонаті світу 2022 року кинув тінь на їх підготовку до турніру.

Команда Дідьє Дешама зрештою програла Аргентині у фіналі в Катарі, їм не вдалося захистити свій титул чемпіона світу.

Деякі вболівальники були розчаровані тим, як Дешам поступив із відновленням Бензема після травми.

Нападник-ветеран був змушений покинути команду за кілька днів до матчу з Австралією.

Футболіст відновився до 1/8 фіналу, проте Дідьє остаточно не викликав його.

З тих пір Бензема вирішив завершити свою міжнародну кар'єру , а журналіст Даніель Ріоло заявив, що ситуація стала катастрофою для Дешама.

"Бензема отримав легку травму перед чемпіонатом світу, але він знає своє тіло, і це дратувало деяких людей. Вони попросили його форсувати відновлення на тренуванні, коли він не хотів, і він знову отримав травму.

Він міг бути на лаві запасних у 1/8, і до чвертьфіналу він був би повністю готовий. Бензема заслуговував на більшу повагу. З ним поводилися як з ідіотом і вигнали. Деякі гравці, включаючи Льоріса, Грізманна або Жиру, відверто не були незадоволені його відходом, була напруга. Я не думаю, що Дешам хотів повернення Бензема у збірну Франції, оскільки йому важко керувати різними его".

Бензема навряд чи повернеться до складу Франції у 2023 році, оскільки команда Дешама розпочне свою кваліфікаційну кампанію Євро-2024 проти Нідерландів у Парижі 24 березня.