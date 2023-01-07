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Тренер команди не змінив своє відношення до Каріма.

Відхід Каріма Бензема зі збірної Франції на чемпіонаті світу 2022 року кинув тінь на їх підготовку до турніру.

Команда Дідьє Дешама зрештою програла Аргентині у фіналі в Катарі, їм не вдалося захистити свій титул чемпіона світу.

Деякі вболівальники були розчаровані тим, як Дешам поступив із відновленням Бензема після травми.

Нападник-ветеран був змушений покинути команду за кілька днів до матчу з Австралією.

Футболіст відновився до 1/8 фіналу, проте Дідьє остаточно не викликав його.

З тих пір Бензема вирішив завершити свою міжнародну кар'єру , а журналіст Даніель Ріоло заявив, що ситуація стала катастрофою для Дешама.

"Бензема отримав легку травму перед чемпіонатом світу, але він знає своє тіло, і це дратувало деяких людей. Вони попросили його форсувати відновлення на тренуванні, коли він не хотів, і він знову отримав травму.

Він міг бути на лаві запасних у 1/8, і до чвертьфіналу він був би повністю готовий. Бензема заслуговував на більшу повагу. З ним поводилися як з ідіотом і вигнали. Деякі гравці, включаючи Льоріса, Грізманна або Жиру, відверто не були незадоволені його відходом, була напруга. Я не думаю, що Дешам хотів повернення Бензема у збірну Франції, оскільки йому важко керувати різними его".

Бензема навряд чи повернеться до складу Франції у 2023 році, оскільки команда Дешама розпочне свою кваліфікаційну кампанію Євро-2024 проти Нідерландів у Парижі 24 березня.