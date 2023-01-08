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Причиною смерті колишнього бразильського нападника став рак кишківника.

Колишній нападник збірної Бразилії та каталонської Барселони, а також легенда Васко да Гама Роберто Динаміт пішов із життя 8 січня 2023 року у віці 68 років.

Як повідомляє TNT Sports Brasil, причиною смерті Динаміта стали ускладнення, пов'язані з раком кишківника.

За свою професійну кар'єру Роберто Динаміт провів за збірну Бразилії 47 матчів, у яких забив 25 голів.

У 1983 році він ставав найкращим бомбардиром Копа Америка, вигравав чемпіонат Бразилії у складі Васко да Гама в 1974 році (став тоді найкращим бомбардиром турніру), а також у складі "селесао" ставав бронзовим призером чемпіонату світу-1978.

У складі Барселони Динаміт провів половину сезону, перейшовши з Васко да Гама взимку 1980 року, але повернувся до рідного клубу вже влітку того ж року з 11 матчами у футболці "синьо-гранатових" та трьома голами в активі.