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Фахівець висловився щодо переїзду португальця у Саудівську Аравію.

Головний тренер Ан-Насра Руді Гарсія прокоментував перехід Кріштіану Роналду в клуб із Саудівської Аравії.

"Це чудово. Найкраще рішення для нас, для Ан-Насра. Найкраще рішення і для Саудівської Аравії. Кріштіану Роналду — це більше, ніж гравець. Він — один із найкращих гравців у світі, має п’ять Золотих м’ячів. Для розвитку Саудівської Аравії та Близького Сходу це дуже, дуже важливо.

Якщо я можу порівняти перехід Кріштіану в Ан-Наср, я думаю, що це трохи схоже на трансфер Пеле у Нью-Йорк Космос свого часу, особливо для розвитку футбол, спорту і культура в Саудівській Аравії.

Тепер усі знають, де знаходиться наш клуб. Я думаю, завдяки приходу Кріштіану ми, мабуть, піднялися з 800 000 до 10 мільйонів підписників за кілька годин, кілька днів.

У якій він формі? Найбільшими чемпіонами найлегше керувати. Він жартує та весело спілкується зі своїми новими товаришами по команді. Він був з нами в минулому матчі, хоча і не зміг зіграти. Заходив у роздягальню, катався на велосипеді і радів за нас. Він повністю зі своєю командою. Він хоче виграти, він переможець. З цієї точки зору він також поведе всіх за собою", — цитує тренера Еurope1.