Другое

У трійці також опинився коуч збірної Марокко.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні визнаний найкращим тренером збірних у 2022 році за версією IFFHS.

Молодий 44-річний фахівець зміг виграти у 2022 році чемпіонат світу у Катарі із національною командою, і отримав 240 очок.

Друге місце у рейтингу зайняв фіналіст мундіалю у Катарі — Дідьє Дешам зі збірної Франції — 45 балів.

Третя сходинка дісталась головного тренеру збірної Марокко Валіду Реграгі — 30 балів. ТОП-5 замикають хорватський коуч Златко Далич (20 балів) та японець Хатзіме Моріясу (15 балів).

6. Луї ван Гал (Нідерланди, 10 балів).

7. Грегг Берголтер (США, 10 балів).

8. Ерве Ренар (Саудівська Аравія, 5 балів).

9. Тіте (Бразилія, 5 балів).

10. Паулу Бенту (Південна Корея, 5 балів).