Колишній тренер збірної Бельгії тренуватиме португальців.
Роберто Мартінес, fpf.pt
09 січня 2023, 14:23
Федерація футболу Португалії оголосила про призначення Роберто Мартінеса головним тренером.
49-річний фахівець уклав контракт до завершення чемпіонату світу-2026.
Таким чином, іспанський наставник став заміною Фернанду Сантуша, який залишив команду після ЧС-2022 у Катарі.
Нагадаємо, що збірна Португалії на чемпіонаті світу-2022 вилетіла до 1/4 фіналу від Марокко, а збірна Бельгії не зуміла вийти з групи.