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Колишній тренер збірної Бельгії тренуватиме португальців.

Федерація футболу Португалії оголосила про призначення Роберто Мартінеса головним тренером.

49-річний фахівець уклав контракт до завершення чемпіонату світу-2026.

Таким чином, іспанський наставник став заміною Фернанду Сантуша, який залишив команду після ЧС-2022 у Катарі.

Нагадаємо, що збірна Португалії на чемпіонаті світу-2022 вилетіла до 1/4 фіналу від Марокко, а збірна Бельгії не зуміла вийти з групи.