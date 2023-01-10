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Деталі угоди із 30-річним українцем не розголошуються.

Колишній форвард Дніпра Євген Бохашвілі підписав контракт із ПСС, повідомляє прес-служба індонезійського клубу.

Деталі угоди з 30-річним українцем не розголошуються, але відомо, що він дістався клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Для Бохашвілі це друга парафія в ПСС, де він раніше виступав з 2019 по 2021 рік. Крім ПСС, в індонезійському чемпіонаті українець виступав за Персипуру.

Останнім клубом Бохашвілі був румунський Оцеул, де він відіграв 13 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.

Після 17 турів ПСС набрав 16 очок та посідає 14 місце у турнірній таблиці чемпіонату Індонезії.