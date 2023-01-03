Україна

Український форвард прокоментував резонансу подію.

Напередодні румунський Оцелул з міста Галац оголосив про відхід українського форварда Євгена Бохашвілі.

Разом із тим, серед українських ЗМІ почала поширюватись неправдива теза про те, що 29-річного гравця вигнали з команди за прихильність до країни-бензоколонки.

Власне Бохашвілі був змушений терміново реагувати на подібні чутки, пояснивши останні події в його професійній кар’єрі.

"Це вже перебір! Я напишу тут все як є, і незабаром вийде оригінал інтерв'ю. Тому що всі перекрутили, свої ж, це некрасиво.

По-перше, мене не вигнали. Я ще місяць тому вів переговори з іншою командою. І пішов я за згодою і це підтвердить мій клуб з якого пішов. Це вже перший обман.

По-друге, я нікому, ніколи не говорив що є хороші, нормальні, або миролюбні люди.

Я давав інтерв'ю англійською, а журналіст — румун! Я сказав що є скрізь що гарні, що погані люди! І якщо росіяни є ті, хто не хочуть війни, і хочуть зупинити це все, то нехай почнуть щось робити! А не просто говорити про щось!

Потім є люди за кордоном, які не розуміють навіщо Україна воює і за що! Так я для них сказав що українці не божевільні монстри, що б просто воювати для того, щоб комусь щось довести! Ми якраз знаємо чудово за що воюємо!

Сенс слів був цей! І ніякий інший! Усі, хто мене особисто знає, чудово розуміють, що це помилка перекладу з інтернету! А ті хто не знає, то хочу, щоб перестали говорити погані речі, не знаючи правду!

Я завжди був за Україну, завжди! У мене дружина зі Львова! І я вже 10 років живу у Львові! Батьки з Дніпра також переїхали до Львова!

А наші журналісти, не розумію, якщо чесно своїх же людей намагаються звинуватити в тому, що навіть не перевірили! Хоча б хтось дізнався спочатку якщо я такі речі комусь говорив!

Я всій своїй команді у Румунії постійно розповідав правду про нашу країну! Кожен футболіст у команді підтвердить це! Усе керівництво підтвердить це!

Так що нарешті перестаньте своїх же людей підставляти!

Я дуже хочу, щоб ви зрозуміли мене, що це звичайна помилка перекладу, і не писали такі речі, не знаючи правди!", — заявив український футболіст.

Вихованець Дніпра в поточному сезоні забив три голи та віддав дві гольові передачі за 13 матчів.