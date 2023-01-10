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Фахівець — головний кандидат на цю посаду.

Під час чемпіонату світу-2022 у Катарі, який збірна Бельгії провалила, головний тренер Роберто Мартінес залишив свою посаду.

Врешті-решт іспанець очолив збірну Португалії, а бельгійська футбольна асоціація займається пошуком нового тренера.

ЗМІ зв'язували вакантну посаду з легендою збірної Франції Тьєррі Анрі, який має досвід роботи у збірній Бельгії. Проте зараз у керівництві асоціації не розглядають такий варіант.

Головним кандидатом на цю посаду є тренер збірної Саудівської Аравії Ерве Ренар. 54-річний фахівець не проти перейти на цю роботу, хоч і має діючий контракт з іншою футбольною асоціацією.