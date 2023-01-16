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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 15 січня.

Завершилася 326 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Винахідливість українських військових на полі бою вразила американських чиновників, а Україна стала бойовою лабораторією для пошуку дешевих, але ефективних рішень — CNN.

- Після масованої ракетної атаки 14 січня дефіцит генерації в енергосистемі величезний, українцям потрібно бути готовими до тривалих відключень — гендиректор Yasno Коваленко.

- Україна може розраховувати на збільшення поставок важкого озброєння від західних країн найближчим часом — про це заявив генсекретар НАТО Столтенберг.

- Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо 198 осіб, серед яких російські діячі культури та пропагандисти, а також ряд громадян України.

- Російські окупанти обстріляли приміщення у Херсоні, де працюють представники Червоного Хреста.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область. Веде наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках.

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському — обороняється. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь та російської федерації продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопич, Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Стариця, Гур’їв Козачок, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них — Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку обстріляно позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це — Спірне, Красна Гора, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогонь окупантів потрапили Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Мар’їнка, Водяне та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку та Микільські Дачі.

На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них — Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове та Качкарівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Херсон та його передмістя.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні весь день отримую доповіді з Дніпра. Там продовжується розбір завалів.

Залучені всі необхідні служби, і я дякую всім, хто здійснює рятувальну операцію!

Станом на цей час залишається невідомою доля більше 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети терористів.

Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них – шестеро дітей. Ми боремось за кожну людину! І рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс врятувати життя.

За час, що минув після цієї ракетної атаки, Україна почула слова співчуття і підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів і звичайних людей з різних країн світу. Я дякую кожному, хто не залишився байдужим! Це дуже важливо – що нормальні люди об’єднуються у відповідь на терор".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!