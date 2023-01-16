Ультрас титулованого болгарського клубу — справжні друзі України.
Фанати Левські, Sportal.bg
16 січня 2023, 11:55
Представники деяких болгарських клубів з 2014 року підтримують Україну у боротьбі за незалежність та у війні із країною-гноєм рф.
Серед таких клубів потрібно згадати Бероє з міста Стара-Загора, Левскі із Софії та інші.
Нещодавно фанати Левскі дізнались про те, що їх клуб планує грати в Дабаї проти представників терористів з рф. Вони виступили проти цієї ідеї.
Вболівальники зібрались біля стадіону клубу, де вивісили банери: "Матчі з окупантами? Левскі — це свобода, а не тиранія", та "Не узаконюйте путінську тиранію".
На сайті клубу вже немає згадувань про те, що Левскі має зустрітись з командами з рф.