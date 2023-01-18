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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 17 січня.

Завершилася 328 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Офіс Президента прийняв заяву Арестовича на звільнення з посади позаштатного радника. Про це повідомив прессекретар президента Нікіфоров.

- ЄС оголосив про виплату Україні першого траншу макрофінансової допомоги в €3 млрд.

- Польща вже передала Україні понад 260 танків Т-72 різних модифікацій. Крім того, країна збирає коаліцію держав, які нададуть нам Leopard 2, і має надію, що вдасться сформувати бронетанкову бригаду.

- У Дніпрі закінчили пошуково-рятувальні роботи. Відомо про 44 загиблих, 79 поранених та 39 врятованих з-під завалів. 20 осіб досі лишаються безвісти зниклими.

- Фінляндія готова долучитися до передачі танків Україні. «Ми надали 12 військових пакетів і говоримо про те, що ще можемо зробити, аби допомогти Україні. Я знаю, що сьогодні триває обговорення про передачу танків та іншого важкого озброєння. Ми у Фінляндії готові долучитися, наскільки ми можемо» — МЗС.

- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше зустрівся із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі в Польщі

- Нідерланди розглядають можливість відправки ППО Patriot до України. Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Сьогодні у нього відбудеться зустріч із Джо Байденом.

- Держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Китай у лютому. Це перший візит до Китаю високопосадовця з адміністрації Байдена.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави.

Не маючи значних досягнень на полі бою, противник завдає ударів по мирним населеним пунктам. Російський агресор продовжує знищувати інфраструктуру та оселі цивільного населення, — порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав 4 ракетних удари, 2 з яких по цивільному об’єкту міста Краматорськ Донецької області. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів. Здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів російською федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на ведені наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках веде оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію, триває ротація російських підрозділів, що проходять підготовку на території республіки білорусі.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області; Атинське Сумської області; Ветеринарне, Лук'янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Нестерне, Землянки, Бологівка, Кам’янка, Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Іванівка Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв з усього спектру артилерії райони населених пунктів Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області; Терни і Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів райони населених пунктів Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль на Доннечині та Темирівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залплового вогню зазнали Антонівка та Херсон, постраждали мирні мешканці.

Російські окупанти намагаються ізолювати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області від доступу до альтернативних джерел інформації. Поряд із зупинкою трансляції усіх українських телеканалів, загарбники зробили доступним мобільний зв'язок лише російських операторів.

За наявною інформацію російські окупанти посилюють пошукові заходи своїх дезертирів на тимчасово захоплених територіях. Під приводом пошуку українських диверсантів, загарбники здійснюють рейди по населеним пунктам Херсонської області.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Протягом доби нашими захисниками знищено ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіо-електронної боротьби та радіо-локаційну станцію.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Почалась сьогодні робота щорічного форуму в Давосі, традиційно потужного глобального політичного й економічного майданчика. Світ чує Україну в Давосі – там знають, що Росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять з Херсоном, з Харковом, з нашим Донбасом та іншими територіями, на які Росія принесла смерть.

Дуже важливо: перша леді України представила сьогодні у Давосі всі елементи нашої формули миру, включно з принциповим пунктом про справедливість – а це включає повну відповідальність російських терористів за все скоєне. І підтримка світом нашої дипломатичної ініціативи – дуже відчувається.



Ми робимо все, щоб ця підтримка стала дійсно глобальною і щоб кроки для завершення російської агресії і повернення безпеки – були здійснені усіма впливовими учасниками міжнародних відносин. Слава всім нашим героям!

Вічна пам’ять усім, чиї життя забрала російська агресія.

Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!