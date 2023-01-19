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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 18 січня.

Завершилася 329 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У Байдена пом’якшили ставлення до повернення Україною Криму – NYT.

- Президент США Джо Байден із дружиною висловив співчуття родинам усіх загиблих і постраждалих в результаті авіакатастрофи у Броварах.

- Шольц у телефонній розмові з Байденом заявив, що надасть Україні танки Leopard 2, якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams — Süddeutsche Zeitung.

- До нового пакету допомоги від США, ймовірно, увійдуть високоточні плануючі бомби GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) з дальністю ураження понад 150 км.

- У ДСНС уточнили, що внаслідок авіакатастрофи в Броварах загинули 14 людей, серед яких — одна дитина.

- Серед загиблих під час падіння гелікоптера у Броварах — троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та 3 осіб — з числа помічників та охорони міністра.

- Польща розраховує на поставку до 100 західних танків Україні разом з союзниками — прем'єр-міністр Моравецький.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На території республіки білорусь тривають спільні навчання повітряно-космічних сил російської федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони республіки білорусь. Відпрацьовуються практичні завдання із взаємодії повітряної та сухопутної компонент в наступальних операціях. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Рівне і Новодмитрівка Сумської області та Бударки, Землянки, Гатище, Вовчанськ, Тернова, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Дружелюбівка на Харківщині та Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку під вогневий вплив потрапили райони 13 населених пунктів. Серед них — Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба Донецької області. На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Невельське, Георгіївку, Мар’їнку і Новомихайлівку на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під вогонь ворога потрапили Велика Новосілка, Золота Нива та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Доннечині та Оріхів, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Берегове, Веселе, Федорівка, Львове та Херсон. Вкотре постраждали мирні жителі.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Майже дев’ять годин тривала рятувальна операція у Броварах Київської області. На місці падіння вертольота ДСНС.

До гасіння пожежі, пошуку і порятунку поранених, до першочергових слідчих дій були залучені сотні людей. Наші рятувальники, працівники поліції, бійці Нацгвардії, медики, психологи, працівники СБУ.

Я дякую всім, хто сьогодні був задіяний у цій рятувальній операції.

Хочу зараз окремо подякувати вихователькам дитячого садочка, на територію якого впав цей вертоліт.

Дякую за чіткі дії, за те, що виводили дітей.

Дякую також звичайним мешканцям і мешканкам Броварів – які допомагали і дітям, і пораненим.

25 людей були поранені – в тому числі 11 дітей. Загинули 14 людей, серед них – одна дитина. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких!

Службою безпеки України розпочато кримінальне провадження за фактом цієї страшної події.

Сьогодні ж були ухвалені всі необхідні рішення щодо керівництва системи МВС. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами і надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін, їхні колеги, які загинули в катастрофі, – це не ті люди, яких можна легко замінити.

Дійсно велика втрата для держави.

Щойно будуть встановлені чіткі факти стосовно того, що саме призвело до катастрофи, – ми надамо цю інформацію".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!