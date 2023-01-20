А наші ракетники і артилеристи уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні прийнято одразу кілька потужних рішень партнерів для посилення нашої оборони. Передусім для посилення нашої артилерії.

Дякую Естонії за черговий і найбільший від цієї країни пакет збройної допомоги. За гаубиці та боєприпаси.

Дякую Швеції за новий військовий пакет. За NLAW, Archer і БМП.

Дякую Данії за ухвалення рішення щодо CAESAR для наших воїнів – це серйозно посилить нашу армію.

Дякую Литві за новий військовий пакет. За зенітні гармати, амуніцію та гвинтокрили.

Готуємося до завтрашнього Рамштайну – очікуємо сильних рішень. І очікуємо потужного пакета військової підтримки від Сполучених Штатів.

Дякую всім, хто захищає свободу разом із нами! Слава всім нашим воїнам, які проявляють стійкість і дають Україні необхідні результати! Слава кожному і кожній, хто працює на перемогу! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!