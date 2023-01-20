До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 19 січня.
Leopard 2, Getty Images
20 січня 2023, 01:00
Завершилася 329 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Втрати ворога:
Серед новин:
- Британія передасть Україні понад 200 одиниць бронетехніки — британський міністр закордонних справ
- Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги на €113 мільйонів, — ERR.
- Швеція передасть Україні близько 50 БМП типу CV90, — віце-прем‘єр Швеції.
- Німеччина продовжить військову допомогу Україні за нового міністра оборони, — Reuters.
- Європарламент ухвалив рішення про створення трибуналу за злочин агресії проти України.
- Велика Британія відправляє в Україну ще 600 ракет Brimstone, — міністр оборони Британії.
- Данія відправить в Україну 19 гаубиць «CAESAR» французького виробництва, — міністр оборони Данії.
- Естонія передасть Україні 10 гаубиць FH-70 і D-30, сотні протитанкових гранатометів М2 з боєприпасами, тисячі 155-мм артилерійських боєприпасів, — Reuters.
- Уряд Сербії вирішив направити в Україну гуманітарну допомогу для підтримки енергосистеми країни, — сербське видання Nova.
- Україна вже цього року має вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС, — президент Зеленський.
- Угорщина заблокувала черговий транш допомоги ЄС Україні, — RMF FM.
- Кілька країн оголосять про відправку танків Leopard 2 в Україну, вже сьогодні, на зустрічі на німецькій авіабазі Рамштайн, – Reuters з посиланням на міністра оборони Литви.
Щодо дій ворога на окремих напрямках:
Протягом доби противник завдав 4 ракетних удари, з них 2 — по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області, і 15 авіаційних ударів. Окрім того, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Небезпека авіаційних та ракетних ударів окупантів є на всій території України.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Втім, на території республіки білорусь тривають спільні навчання повітряно-космічних сил російської федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони республіки білорусь. Ворог обстріляв з артилерії райони Бучків Чернігівської області; Попівки — Сумської та Алісівки, Стрілечої, Зеленого, Тернової, Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Волохівки, Чугунівки, Новомлинська, Дворічної та Куп’янська на Харківщині.
На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове і Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині.
На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки, Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області.
На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне та Веселе Донецької області.
На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Костянтинівка, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.
На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всіх типів артилерії по районах населених пунктів Микільські Дачі, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області.
На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Малинівка на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі.
На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Новоолександрівку, Гаврилівку, Качкарівку, Милове, Республіканець, Одрадокам’янку, Іванівку, Молодіжне, Інженерне, Антонівку та Херсон.
Противник і далі зазнає значних втрат у живій силі. Зокрема, у Новосвітлівці на Луганщині, в місцевій лікарні знаходиться понад 200 поранених з числа нещодавно примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій Луганської області.
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 21 удар по районах зосередження ворога та 6 — по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
А наші ракетники і артилеристи уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.
Звернення Президента України Володимира Зеленського:
"Сьогодні прийнято одразу кілька потужних рішень партнерів для посилення нашої оборони. Передусім для посилення нашої артилерії.
Дякую Естонії за черговий і найбільший від цієї країни пакет збройної допомоги. За гаубиці та боєприпаси.
Дякую Швеції за новий військовий пакет. За NLAW, Archer і БМП.
Дякую Данії за ухвалення рішення щодо CAESAR для наших воїнів – це серйозно посилить нашу армію.
Дякую Литві за новий військовий пакет. За зенітні гармати, амуніцію та гвинтокрили.
Готуємося до завтрашнього Рамштайну – очікуємо сильних рішень. І очікуємо потужного пакета військової підтримки від Сполучених Штатів.
Дякую всім, хто захищає свободу разом із нами! Слава всім нашим воїнам, які проявляють стійкість і дають Україні необхідні результати! Слава кожному і кожній, хто працює на перемогу! Слава Україні!".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!