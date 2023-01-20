Ультрас титулованого болгарського клубу — справжні друзі України.
ФАНАТИ БЕРОЄ
20 січня 2023, 15:35
Болгарський клуб Левскі виступило з заявою після того, як вболівальники вимагали скасувати товариські матчі з російськими клубами.
"Керівництво Левскі прийняло остаточне рішення про те, що заплановані контрольні зустрічі зі Спартаком (Москва) і Уралом не відбудуться.
Рішення щодо них було прийнято з метою забезпечення максимально повної підготовки представницької збірної.
Однак найважливішим для нас залишається єдність клубу та вболівальників", — йдеться у заяві.
Нагадаємо, представники деяких болгарських клубів з 2014 року підтримують Україну у боротьбі за незалежність та у війні із країною-гноєм рф.