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Ультрас титулованого болгарського клубу — справжні друзі України.

Болгарський клуб Левскі виступило з заявою після того, як вболівальники вимагали скасувати товариські матчі з російськими клубами.

"Керівництво Левскі прийняло остаточне рішення про те, що заплановані контрольні зустрічі зі Спартаком (Москва) і Уралом не відбудуться.

Рішення щодо них було прийнято з метою забезпечення максимально повної підготовки представницької збірної.

Однак найважливішим для нас залишається єдність клубу та вболівальників", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, представники деяких болгарських клубів з 2014 року підтримують Україну у боротьбі за незалежність та у війні із країною-гноєм рф.