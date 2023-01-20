Німеччина

Алжирець незабаром змінить клубні барви.

Рамі Бенсебаїні приєднається до дортмундської Боруссії з імовірністю 99,9%.

Про це повідомляє авторитетне джерело La Gazette du Fennec з Алжира, батьківщини гравця.

Це вже практично вирішена угода. Рамі хоче підписати попередній контракт з Дортмундом цієї зими, між 27-річним лівим захисником і клубом вже все погоджено.

Однак, офіційно про трансфер не буде повідомлено до кінця сезону, так як керівництво менхенгладбахской Боруссії не хоче дратувати своїх фанатів.

Команда навчена гірким досвідом з відходом тренера Марко Розе, який перейшов до дортмундської команди, про що було оголошено взимку й викликало шквал критики на адресу німецького спеціаліста.