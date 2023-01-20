Алжирець незабаром змінить клубні барви.
Рамі Бенсебаїні - Getty Images
20 січня 2023, 14:50
Рамі Бенсебаїні приєднається до дортмундської Боруссії з імовірністю 99,9%.
Про це повідомляє авторитетне джерело La Gazette du Fennec з Алжира, батьківщини гравця.
Це вже практично вирішена угода. Рамі хоче підписати попередній контракт з Дортмундом цієї зими, між 27-річним лівим захисником і клубом вже все погоджено.
Однак, офіційно про трансфер не буде повідомлено до кінця сезону, так як керівництво менхенгладбахской Боруссії не хоче дратувати своїх фанатів.
Команда навчена гірким досвідом з відходом тренера Марко Розе, який перейшов до дортмундської команди, про що було оголошено взимку й викликало шквал критики на адресу німецького спеціаліста.