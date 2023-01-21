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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 20 січня.

Завершилася 329 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Україна навряд чи зможе вигнати Росію з усієї своєї території в результаті військової перемоги у 2023 році, — генерал США Марк Міллі.

- Відповідаючи на пряме запитання, чи робить Німеччина достатньо для підтримки України, міністр оборони США Остін підтримав союзника по НАТО, а потім одразу ж ухилився від відповіді: "Так, але ми всі можемо зробити більше".

- За оцінками США, Росія змогла мобілізувати до 250.000 військовослужбовців для війни в Україні з 300.000 людей, — генерал США Міллі.

- До кінця березня ми зможемо підготувати і оснастити український підрозділ розміром з бригаду, — міністр оборони Польщі.

- Португалія надішле 14 бронемашин M113, 8 електрогенераторів, 120-мм боєприпаси, а також ще 2 тонни медичних та санітарних вантажів, — Publico PT з посиланням на Міноборони Португалії.

- Мінфін США визнає групу "Вагнер" міжнародною злочинною організацією, та ухвалить санкції проти неї, — Білий дім.

- Нідерланди нададуть Україні дві пускові установки Patriot, — лист міністра оборони до парламенту.

- Підсумки Рамштайну:

- ЗСУ передадуть 8 ЗРК Avenger, ракети для систем NASAMS.

- Партнери нададуть 58 БТР Bradley, 90 БТР Stryker, 350 позашляховиків, 19 гаубиць. ЗСУ отримають тисячі артилерійських снарядів.

- Також найближчим часом очікується постачання ППО Patriot, танків Challenger.

- Великобританія надасть ЗСУ основні бойові танки Challenger, а Швеція та Данія – гаубиці.

- Латвія передасть українській армії гелікоптери, а Естонія – 155 міліметрові боєприпаси.

- Інші партнери нададуть інше озброєння для того, щоб Україна могла захистити свій суверенітет, відбивши агресію Росії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних (по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ) та 12 авіаційних ударів. Також, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по Нікополю.

Противник не відмовляється від своїх загарбницьких планів. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському напрямках веде оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною утримуються підрозділи противника, проте наступальних угруповань не виявлено.

Республіка білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії. Окрім спільних навчань повітряно-космічних сил російської федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони республіки білорусь, на території білорусі триває підготовка російських підрозділів.

Ворог не припиняє артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення. Від вогню противника постраждали райони населених пунктів Волфине Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Тернова, Огірцеве, Бударки, Кам’янка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Орлянка, Куп’янськ, Піщане і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони населених пунктів Новоєгорівка, Невське, Голикове, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне і Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Кам’янське та Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти вчергове здійснили обстріл зі ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Нікополь Дніпропетровської області, Антонівки та Херсону. Є постраждалі серед цивільного населення.

Противник посилює режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Зокрема, у місті Мелітополь оголошено про заборону перетинати блокпости навколо населеного пункту з 1 березня без спеціальних перепусток, які можна отримати у так званій комендатурі тільки після надання своїх персональних даних.

Триває мобілізація на тимчасово окупованій території Луганської області. Так, у окупаційній адміністрації Алчевська підготовлено чергові списки для поповнення втрат у живій силі російських загарбників, зокрема, і за рахунок співробітників так званого МНС.