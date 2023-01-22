Завершилася 329 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

- Україна задоволена результатами засіданням “Рамштайн” — міністр оборони України.

- Українські екіпажі скоро розпочнуть навчання на танках Challenger 2 у Британії, — посол України в Британії.

- У США очікують на підтримку ініціативи союзників про передачу Україні літаків F-16, — посол США при ОБСЄ для Delfi.

- Українці почнуть навчання на Leopard 2 попри відсутність домовленості на їх постачання, — міністр оборони України.

- Глави МЗС країн Балтії закликали Німеччину негайно дати Україні танки Leopard, — Twitter глави МЗС Естонії.

- рашистська ДРГ намагалася прорватися в Сумську область, але українські військові стали їй на заваді, — голова Сумської ОВА.

- Наступний "Рамштайн" буде авіаційним та відбудеться у середині лютого, — заступник керівника ОП.

Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і “дронів-камікадзе” залишається по всій Україні.

Ворог не відмовляється від своїх загарбницьких планів, основні зусилля зосереджує на спробах повної окупації Донецької області. Вів безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Продовжує спроби наступу на Бахмутському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках — веде оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань не виявлено. До білорусі переміщуються підрозділи територіальних військ. З метою підтримання армії у готовності до застосування вчергове продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил білорусі. Цього разу до 30 січня. Зберігається загроза провокаційних прикордонних збройних інцидентів.

Ворог не припиняє артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення. Від мінометного та артилерійского вогню противника постраждали райони населених пунктів Бачівськ та Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне та Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Вишневе і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 25 населених пунктів. Серед них Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Дружба і Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, це — Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Веселе Запорізької області та Козацьке, Новоберислав, Тягинку, Токарівку, Садове, Наддніпрянське та Херсон.

Ворог посилює контроль обліку мирного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, намагається створити базу даних місць проживання мирних громадян, погрожуючи відключенням від електроенергії, під виглядом виконання “програми економії електроенергії”, так звана “влада” здійснює примусові заходи щодо підписання “акту про підтвердження фактичного місця проживання громадянина”.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 2 — по позиціях його ЗРК. Наша артилерія також уразила район зосередження загарбників.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні відбулося прощання з тими, чиї життя забрала катастрофа вертольота в Броварах.

Мої співчуття всім рідним і близьким… Боляче про це думати, боляче говорити. Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати і шкодувати, що не повернеш. Українців, патріотів, людей професійних і просто вірних – собі і державі. Не повернеш...

Я хотів би, щоб ми всі сьогодні це відчули. Відчули, скільки життів, скільки світлих людей забирає воєнний час. Я хотів би, щоб ми всі сьогодні вшанували їхню пам’ять…

Світла пам’ять усім, чиї життя забрала війна! Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за Україну!

Робимо все, щоб вигнати цю війну з нашої землі.

Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!