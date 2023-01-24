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Мрія колишнього футболіста здійснилась.

Рідко можна читати про те, що після завершення професійної кар'єри у футболі спортсмен розпочинає професійну кар'єру в іншому виді спорту.

З останніх можна згадати колишнього воротаря Челсі та Арсеналу Петера Чеха, який футбольні бутси змінив а хокейні ковзани.

Гарет Бейл приєднується до когорти тих, хто вирішив проявити себе в іншій справі. Він оголосив про участь у професійному турнірі по гольфу.

Пристрасть валлійця до гольфу не є секретом. Гарет ще під час футбольної кар'єри зізнавався, що віддає перевагу своєму хобі, а ніж футбольному м'ячу.

З 2 по 5 лютого Бейл буде учасником турніру під назвою AT&T Pebble Beach Pro-Am. Він проходитиме у Каліфорнії та дає можливість зіграти там 156 професіоналам та 156 аматорам.

Призовий фонд турніру – 9 мільйонів доларів. Окрім Бейла з відомих людей не з світу гольфу там зіграють Білл Мюррей і Джейсон Бейтман.