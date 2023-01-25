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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 24 січня.

Завершилася 335 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Спецпідрозділ ГУР МО України разом із ЗСУ сьогодні вночі здійснили розвідувальний рейд у районі Нової Каховки на Херсонщині. Розвідники встановили точне місцезнаходження передового пункту управління росіян та знищили будинок, у якому знаходився командний пункт.

- Валерій Залужний успадкував $1 млн. Всі кошти головнокомандувач ЗСУ віддав на потреби української армії. Гроші у спадок Залужному передав американець українського походження Григорій Степанець.

- Комісія з політики безпеки Нацради Швейцарії хоче дозволити іншим країнам експортувати свою зброю в Україну. Таке рішення не мало б порушувати закон Швейцарії про нейтралітет, адже сама країна не постачала б зброю безпосередньо в зони бойових дій.

- Володимир Зеленський нагородив столицю Литви — місто Вільнюс почесною відзнакою "Місто-рятівник".

- Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу Президента. До цього він був очільником Київської ОВА.

- Нідерланди розглядають можливість поставки 18 танків Leopard 2 в Україну.

- США розглядає надання Україні «значної кількості» танків Abrams. Рішення може бути оголошено вже цього тижня. Мова йде про можливу відправку 30-50 танків.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області та 13 авіаційних ударів. Також, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території Україні.

Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті.

На Куп’янському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти ведуть оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них Гута-Студенецька, Бучки та Михальчина Слобода Чернігівської області; Нововасилівка, Сопич, Кучерівка, Студенок, Козаче, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Волфине, Юнаківка Сумської області, а також Басове, Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Веселе, Вовчанськ, Варварівка та Григорівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Кислівка, Берестове Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Ямполівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження від танків та всього спектру артилерій, зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Михайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, а саме: Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новоданилівка та Веселе Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Веселе, Бургунка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

На тимчасово окупованих територіях українського Криму російська федерація продовжує заходи прихованої мобілізації за рахунок місцевих мешканців — громадян України. Зокрема, у місті Севастополь з 20 січня 2023 року російським військовим комісаріатам визначено завдання поповнити втрати росії у так званій “спеціальній військовій операції” за рахунок місцевих цивільних осіб з підрозділів чорноморського флоту. Всім цивільним працівникам визначено заповнити форми де вказати відомості про військового звання в запасі та наявність водійського посвідчення.

російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в боях Силами оборони України. Понад 450 поранених окупантів лікують в міській лікарні окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області. Також переповнена пораненими російськими окупантами Василівська районна лікарня Запорізької області.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Протягом поточної доби підрозділами зенітно-ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України за 30 хвилин було знищено 3 російські ударні вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області. Також, у районі Бахмута, українські захисники збили російський Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 8 районів зосередження окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні суспільство побачило чергові кадрові рішення, які були ухвалені. Я підкреслю це слово: чергові. Відповідні кроки будуть і надалі. Кожен із них суспільство побачить і, я впевнений, підтримає.

Будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі міцніти, прибирається і буде прибиратись. Це справедливо, це потрібно для нашого захисту, і це допомагає нашому зближенню з європейськими інституціями.

Нам потрібна міцна держава, і Україна буде саме такою. І сьогодні своїм указом я запровадив у дію ще одне рішення РНБО. Деталі – згодом".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!