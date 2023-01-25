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Українець спробує себе у ролі функціонера.

Микола Морозюк оголосив про завершення кар'єри футболіста. Тепер він працюватиме спортивним директором у футбольному клубі Красава.

"Представляємо вам серйозне підсилення менеджерського складу нашої команди. За обопільною згодою керівництва і гравця, Микола Морозюк прийняв рішення завершити свою футбольну кар'єру і очолити спортивний департамент клубу в ролі директора! Микола відповідатиме за комплектування команди та скаутську роботу.

За свою футбольну кар'єру, Микола провів понад 400 ігор, двічі вигравав Чемпіонат України, 3 рази Кубок України, грав у Лізі Чемпіонів, Лізі Європи та збірній України.

Ласкаво просимо, Микола!", — йдеться в заяві кіпрського клубу.

Зазначимо, що окрім Морозюка, у клубі Євгенія Савіна також є ще чотири українці: Євген Будник та Віталій Квашук (футболісти), а також Микола Цимбал (головний тренер) та Тимур Скорих (фізпідготовка).