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Атакувальний гравець знайшов собі новий клуб.

Колишній вінгер Барселони, Порту та збірної Іспанії Крістіан Тельо став гравцем Аль-Фатеха. 31-лівий вінгер підписав контракт з командою до 2024 року.

Останнім клубом іспанця був Лос-Анжелес, з яким Тельо виграв МЛС. Загалом на його рахунку усього 5 ігор за клуб.

Також він виступав за Бетіс, де провів найбільше матчів — 172. 86 ігор він загрів за Барселону, 57 у складі Порту та 56 за Фіорентину.

Аль-Фатех з міста Аль-Хаса посідає восьме місце в чемпіонаті Саудівської Аравії після тринадцяти ігор.