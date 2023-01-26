Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також, Сили оборони України знищили літак Су-25, гелікоптер Ка-52 та 2 БпЛА типу “Орлан-10”. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 9 районів зосередження живої сили та 3 склади боєприпасів противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні день надзвичайно приємних новин для України. Є танкова коаліція. Є рішення щодо відкриття постачання танків для нашої оборони – сучасних танків.

Я дякую всім нашим союзникам за готовність передати нам сучасні й дуже потрібні танки.

Усе це доводить найважливіший факт для світу зараз – факт, що свобода тільки міцнішає. І те, як обʼєднано ми всі працюємо для посилення свободи, для захисту України та Європи, – це історичне досягнення лідерів, які працюють зараз.

Ключове тепер – швидкість та обсяг. Швидкість тренування наших військових і швидкість постачання танків в Україну та обсяг танкової підтримки.

Ми маємо сформувати такий танковий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься. Ми можемо це зробити. Разом – так само, як ухвалюємо рішення сьогодні.

Ще одне. Я дякую за дуже зворушливі слова підтримки та привітання, які почув і побачив від дуже багатьох дуже різних людей. І побажання в нас із вами одне насправді – спільне побажання: перемога.

Робимо все заради перемоги України. І вона буде.

Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!