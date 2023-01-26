До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 25 січня.
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26 січня 2023, 01:00
Завершилася 335 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Втрати ворога:
Серед новин:
- США нададуть Україні 31 танк M1 Abrams, — Білий дім.
- Німеччина схвалила реекспорт танків Leopard 2 в Україну з країн-партнерів, — Reuters. Також повідомляється, що Німеччина й сама відправить танки Україні.
- Генеральний прокурор підписав накази про звільнення керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.
- Незабаром у Німеччині розпочнеться переоснащення українських військ на танки Leopard 2, — заява уряду ФРН.
- ЗСУ відійшли від Соледару на Донеччині задля збереження життя особового складу, – речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий.
- Україна має отримати загалом 80 основних бойових танків з Європи, — Der Spiegel.
- 52 млн гривень з арештованих рахунків російського виробника чаю Greenfield передали ЗСУ, — пресслужба Офісу генпрокурора.
- Наступного місяця Україна отримає 10 тисяч Старлінків від Німеччини, — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
- Перші танки Leopard надійдуть Україні за три місяці, — міністр оборони Німеччини.
- ЗСУ готуються до контрнаступу, — Байден.
Щодо дій ворога на окремих напрямках:
Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 5 ракетних ударів. Також здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.
Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті. На решті напрямків окупанти обороняються.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворожих наступальних угруповань не виявлено. Артилерійських обстрілів зазнали райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них — Михальчина Слобода, Леонівка і Ясна Зоря Чернігівської області та Бударки, Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Красне Перше, Нескучне та Стрілеча на Харківщині.
На Куп’янському напрямку ворог обстріляв Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку Харківської області та Стельмахівку на Луганщині.
На Лиманському — під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Ямполівка — Донецької.
На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони сімнадцяти населених пунктів. Зокрема, Спірне, Бахмут, Ступочки, Білогорівка, Красна Гора, Кліщіївка та Курдюмівка на Донеччині.
На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви на Донеччині.
На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони двадцяти населених пунктів. Серед них — Времівка, Вільне Поле і Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів на Запоріжжі.
На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали шістнадцять населених пунктів, зокрема, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Републіканець та Херсон.
Тільки за останні дні до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько 100 поранених російських загарбників. Через переповненість лікарні, після стабілізаційних заходів, їх перевозять до лікарень міста Луганськ або на територію росії.
В Горлівці Донецької області окупанти примушують працівників місцевих так званих республіканських підприємств отримувати паспорти російської федерації. У разі невиконання вимог до 1 березня 2023 року, працівників буде звільнено.
Ворог продовжує здійснювати тиск та залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях. Так, в Джанкойському районі Автономної республіки Крим окупанти провели обшуки в помешканнях понад двадцяти сімей кримських татар та здійснили 6 арештів, нібито через підозру у підготовці диверсій та терактів.
Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також, Сили оборони України знищили літак Су-25, гелікоптер Ка-52 та 2 БпЛА типу “Орлан-10”. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 9 районів зосередження живої сили та 3 склади боєприпасів противника.
Звернення Президента України Володимира Зеленського:
"Сьогодні день надзвичайно приємних новин для України. Є танкова коаліція. Є рішення щодо відкриття постачання танків для нашої оборони – сучасних танків.
Я дякую всім нашим союзникам за готовність передати нам сучасні й дуже потрібні танки.
Усе це доводить найважливіший факт для світу зараз – факт, що свобода тільки міцнішає. І те, як обʼєднано ми всі працюємо для посилення свободи, для захисту України та Європи, – це історичне досягнення лідерів, які працюють зараз.
Ключове тепер – швидкість та обсяг. Швидкість тренування наших військових і швидкість постачання танків в Україну та обсяг танкової підтримки.
Ми маємо сформувати такий танковий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься. Ми можемо це зробити. Разом – так само, як ухвалюємо рішення сьогодні.
Ще одне. Я дякую за дуже зворушливі слова підтримки та привітання, які почув і побачив від дуже багатьох дуже різних людей. І побажання в нас із вами одне насправді – спільне побажання: перемога.
Робимо все заради перемоги України. І вона буде.
Слава Україні!".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!