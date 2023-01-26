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Шотландського вінгера дискваліфіковано на шість тижнів.

Колишній нападник національної збірної Шотландії Кріс Магвайр отримав дискваліфікацію на шість тижнів за порушення правил щодо ставок від Футбольної асоціації Англії. Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, Лінкольн Сіті, за який грав Магвайр, в серпні 2022 року відсторонив гравця від тренувань, оскільки він за останні п'ять років зробив щонайменше 52 ставки.

Незалежна регуляторна комісія призначила Магвайру штраф 750 фунтів, проте після апеляції ФА покарання посилили, додавши заборону на будь-яку футбольну діяльність на шість тижнів.

Відзначається, шо таке досить м'яке покарання пояснюється тим, що Кріс Магвайр не ставив на власні матчі.