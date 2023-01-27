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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 26 січня.

Так виглядав штаб вагнерівців в серпні в Попасній

Так виглядав штаб вагнерівців в серпні в Попасній

Завершилася 336 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Франція готова обговорювати постачання винищувачів Україні. Водночас це не має призвести до ескалації, підриву європейської безпеки та буде корисним українцям.

- Естонія має намір надати Україні касетні боєприпаси 155-мм калібру. «Я не бачу тут проблем, адже зараз вже обидві воюючі сторони використовують їх», — зазначив міністр оборони Ханно Певкур

- США готові розглянути пом’якшення санкцій для рф у разі виведення її військ з території України. Думаю, держсекретар Ентоні Блінкен також підтримав би це рішення.

Стало відомо, які саме «Абрамси» отримає Україна від США. Це буде сучасна модифікація танку — M1A2. Вона має досконалішу оптику і систему управління, тобто забезпечує більш точне наведення. Оцифровані механізми управління забезпечують швидкий обмін інформацією, ідентифікації ворожих позицій та обробку запитів артилерії. - Міжнародний валютний фонд вивчає можливість надання Україні багаторічного пакета допомоги на $16 млрд. - Франція не ухвалила рішення про передачу Україні танків Leclerc. Проте очільниця МЗС Катрін Колонна під час візиту до Одеси зазначила, що «жодне рішення не є неможливим". - Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті буде підтримувати українська артсистема «Богдана» 155-мм калібру. Їх виробництво Міноборони профінансувало навесні 2022 року. Перша система вже пройшла випробування. - США визнали ПВК «Вагнер» міжнародною злочинною організацією та заморозили усі активи цього угрупування. - Тищенка виключили з «Слуги Народу». Про це заявив голова партії. - ПАРЄ ухвалила рішення про спільну відповідальність влади росії та Білорусі за злочин агресії проти України. В ухваленому документі значна увага приділена створенню нового міжнародно-правового механізму покарання за злочини агресії як для росії, так і Білорусі.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається й надалі.

Протягом цієї доби противник завдав 37 авіаційних ударів. 17 із них — з використанням БпЛА типу Shahed-136. Усі ці дрони було збито. Окрім того, російські окупанти здійснили 59 пусків ракет, 47 з яких — знищено. На жаль, є влучання в цивільні об’єкти, є загиблі серед мирних жителів. Також загарбники здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Для досягнення раніше заявлених цілей, не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках ворог вів безуспішні дії з метою покращення тактичного положення. На решті напрямків – обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Триває спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ збройних сил російської федерації та республіки білорусь. В той же час, обстрілів з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Тимоновичі Чернігівської області; Павлівка і Тимофіївка — Сумської, а також Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Колодязне і Новомлинськ на Харківщіні.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова Харківської області; Стельмахівка — Луганської, а також Іванівка на Донеччині.

На Лиманському напрямку під вогонь з танків та артилерії потрапили Макіївка, Невське, Червонопопівка, Діброва та Кузьмине на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження, зокрема, зазнали Спірне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Георгіївку і Мар’їнку.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль на Доннечині, а також Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з артилерії передмістя та сам Херсон.

Тривають контррозвідувальні заходи в окремих тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області. Російські окупанти активно розшукують українських патріотів. А у будівлі колишнього Горностаївського РВ УМВС України у Херсонській області, російські загарбники облаштували катівню. До неї можна потрапити просто за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі Збройними Силами України.

У тимчасово окупованому українському Сімферополі усі бюджетні установи, під приводом реформування, отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10 відсотків. Також відомо, що списки осіб, що потрапили під "оптимізацію", мають бути складені вже до 1 лютого цього року.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога. Крім того, протягом доби наші захисники збили 3 розвідувальних БпЛА окупантів.