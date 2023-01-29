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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 28 січня.

Завершилася 339 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський закликає партнерів надати Україні далекобійні ракети для захисту від таких обстрілів, як у суботу в Костянтинівці.

- Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 185 юридичних та фізичних осіб, яких Росія використовує для перевезення залізницею особового складу та військової техніки.

- Росіяни завдали удару по місту Середино-Буда на Сумщині, постраждав спорткомплекс, дитсадок, приватні будинки.

- Президентка Європейської комісії заявила напередодні саміту Україна-ЄС, який відбудеться наступного тижня, що Україна має безумовну підтримку з боку ЄС, і що вона повинна виграти війну, аби захистити європейські цінності.

- У Генштабі заявили, що росіяни поки що продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнаючи великих втрат.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Втрачаючи велику кількість живої сили, противник поки що продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів 6 мотострілецької дивізії 3 армійського корпусу російської федерації.

На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів райони населених пунктів Гай, Хрінівка і Миколаївка Чернігівської області та Волфине, Муравейня, Середина Буда, Стара Гута, Рожковичі та Бачівськ на Сумщині.

На Слобожанському напрямку, результаті мінометних та артилерійських обстрілів, шкоди зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині; Новоселівське Луганської області та Берестове на Донеччині.

На Лиманському напрямку з мінометів та ствольної артилерії ворог обстріляв Макіївку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них — Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Богоявленка, Вугледар та Золота Нива на Донеччині.

На Запорізькому напрямку обстріляні 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Козацьке, Тягинка, Комишани та Херсон.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Я дякую всім у світі – політикам, громадським діячам, журналістам та звичайним людям, які наполягають разом з нами на тому, що не може бути якихось табу в постачанні зброї для захисту від російського терору.

Ми зробимо все, щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання – постачання, зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї.

Бо це потрібно для захисту життя.

Я дякую всім, хто нам допомагає посилювати санкції проти Росії! Усім розслідувачам, які викривають шляхи, що використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції!

Дякую кожному і кожній, хто ліквідовує наслідки російських обстрілів та рятує поранених!

І, звичайно, дякую кожному нашому воїну на фронті, хто захищає наші позиції та знищує окупантів!

Особливо хочу відзначити сьогодні підрозділи, які найбільш результативно боронять саме Донеччину.

21-й окремий батальйон 56-ї окремої мотопіхотної бригади – дякую за стійкість і відбиття російських штурмів!

Воїни 26-ї і 55-ї окремих артилерійських бригад – дякую за влучність!

92-га окрема механізована бригада – дякую вам, хлопці!

Дякую всім, хто щодня і щоночі дає для України необхідний результат!

І на кожний російський обстріл – ми відповімо обов’язково".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!